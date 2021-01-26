Киев, , 21:38 — REGNUM Пророссийские силы Украины с помощью всенародных референдумов не смогут продвигать выгодные им решения, касающиеся отношений с Россией или с «оккупированными территориями», — заявил журналистам 26 января председатель партии «Слуга народа»Александр Корниенко.

Политик отметил, что принятый Радой законопроект предусматривает конкретные меры предосторожности, чтобы такого поворота событий не произошло.

«В частности, на всеукраинский референдум не могут выноситься вопросы, которые создают угрозу нацбезопасности, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности. Благодаря этим и другим ограничениям референдум не может стать инструментом для манипуляций», — цитирует пресс-служба «Слуги народа» заявление Корниенко.

Соратник Зеленского отметил, что законопроект проанализировали и поддержали «европейские партнеры», также есть положительное заключение Венецианской комиссии.

«Он даст народу реальную возможность решать государственные вопросы», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада Украины сегодня, 26 января, одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум. Законопроект был принят с существенным запасом голосов — 255 при 226 необходимых — хотя его не поддержала ни одна фракция, кроме «Слуги народа».

Экс-премьер страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уверена, что по этому закону украинцы не смогут добиться референдума по вопросам, которые их действительно беспокоят.

Во фракции «Голос» еще более радикальны и считают, что теперь «кто угодно по какому угодно поводу сможет изменять, корректировать или отменять законы по неизвестным причинам, прикрываясь волей народа».