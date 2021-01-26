Киев, , 16:46 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 26 января, одобрила во втором чтении и в целом закон о народовластии через всеукраинский референдум.

За соответствующий законопроект проголосовали 255 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом фракция монобольшинства «Слуга народа» дала как раз 226 голосов, т. е. законопроект можно было принять только этими голосами. Остальные голосова добавили внефракционные депутаты и представители группы «Доверие».

Фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос» и депутатская группа «За будущее» не отдали в поддержку документа ни одного голоса.

Напомним, что в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме был принят еще в июне, и после этого документ прошел международную экспертизу. Власти страны заявили, что учли подавляющее большинство замечаний, сделанных западными партнерами.