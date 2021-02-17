Приштина, , 13:08 — REGNUM Результат, которого по предварительному подсчету голосов на парламентских выборах в сепаратистском Косово добилось движение «Самоопределение» экс-премьера Альбина Курти — (55 из 120 мест), еще не означает окончательной победы. Такое мнение высказал ИА REGNUM председатель «Союза албанцев в Сербии» Демо Бериша.

Напомним, что большинство голосов на внеочередных парламентских выборах в сепаратистском Косово по предварительным подсчетам получило движение «Самоопределение» Альбина Курти (более 48% голосов). «Демократическая партия Косово» Хашима Тачи получила 17,32% голосов, «Демократический союз Косово» Исы Мустафы — 13,18%, «Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная — 7,40%, «Сербский список» — 5,27%, а «Социал-демократическая инициатива» (NISMA) Фатмира Лимая — 2,59% голосов.

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По словам Бериши, для того, чтобы сформировать правительство, Курти должен привлечь в коалицию еще одну сильную албанскую партию.

«Еще в тот вечер, когда выборы в Косово закончились, лидер «Демократического союза Косово» Иса Мустафа подал в отставку из-за плохих результатов. И его партия, и бывшая партия Хашима Тачи и Кадри Весели («Демократическая партия») четко заявили о том, что они уходят в оппозицию. Единственная открытая опция — это создание коалиции между «Самоопределением» и его партнерами и партией «Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная», — полагает Бериша.

Тем не менее, эксперт считает, что препятствием для создания коалиции между Курти и Харадинаем является место будущего президента Косово.

«В ходе предвыборной кампании Курти четко заявил о том, что он видит Вьосу Османи в роли коалиционного партнера и будущего кандидата от его выборной коалиции на должность президента. С другой стороны, на эту должность претендует Рамуш Харадинай, и я не вижу возможности для достижения соглашения, которое удовлетворило бы оба этих требования», — полагает собеседник ИА REGNUM.

Также Бериша напомнил о нежелании Альбина Курти сотрудничать с партией «Сербский список», которая освоила все десять мест в парламенте, принадлежащих по конституции сепаратистского Косово представителям сербов. По словам Бериши, «Сербскому списку» принадлежат также места в правительстве: должность вице-премьера и два министерства.

«Если Курти не желает сотрудничать с «Сербским списком», это значит, что в Косово должны появиться два правительства. Одно, в которое войдет партия «Самоопределение» со своими коалиционными партнерами, и другое — параллельное. Я не вижу другой возможности для того, чтобы «Сербский список» воспользовался своими конституционными гарантиями, если Курти не желает с ним сотрудничать», — заявил эксперт.

Бериша отметил, что первой задачей нового правительства в Приштине будут выборы президента Косово. Для этого необходимо обеспечить поддержку как минимум 80 депутатов, напомнил он.

«Кандидата, претендующего на должность президента, в первом и втором круге голосования должно поддержать две трети депутатов (80 из 120). Если голосование повторится в третий раз, тогда президента можно выбрать и с 61 голосом, но в голосовании все-равно должно участвовать 80 депутатов. Простая математика показывает, что в данный момент это невозможно. Единственный выход — это если бы Курти поменял свое отношение к «Сербскому списку», — допустил Бериша.

При этом Бериша добавил, что Курти уже попытался исключить «Сербский список» из возможной поствыборной комбинаторики тем, что поддержал три небольшие сербские партии на выборах 14 февраля. Но эти партии не получили вместе даже 0,6% голосов, так что план Курти провалился, рассказал эксперт. Бериша также предположил, что «Сербский список» со своей стороны займет по отношению к Альбину Курти такую же позицию, какую он занимал после предыдущих парламентских выборов — он проголосует за правительство, но не за кандидатуру Курти на должность премьера, и в парламенте «Сербский список» будет оппозиционной партией.

Эксперт также не исключил возможности повторных выборов, если новый парламент окажется не в состоянии выбрать президента Косово. По его мнению, Вьоса Османи может лишиться желанной должности президента, если «Самоопределение» решит, что оно сможет пожертвовать интересами коалиционного партнера ради большинства в парламенте.

«Одним из возможных кандидатов на место президента является Влера Читаку, бывший посол Косово в США. У нее близкие отношения с американской администрацией, и ее кандидатуру поддержало бы посольство США в Приштине. Все зависит от того, сколько голосов в рамках коалиции с «Самоопределением» освоит движение Вьосы Османи. Не исключено, что Османи покинет коалицию с Курти, если он не сможет гарантировать ей место президента, и тогда Косово ожидают новые выборы», — рассказал Бериша.

Эксперт считает, что период политической нестабильности в сепаратистском Косово продолжится и поэтому Курти сразу же после провозглашения первых результатов подсчета голосов 15 февраля заявил о том, что возобновление переговоров о «нормализации отношений» с Белградом для него в списке приоритетов лишь на седьмом месте.

«Кто обеспечит необходимые 80 голосов и выберет президента, тот будет править Косово в следующие четыре года», — подытожил Демо Бериша.