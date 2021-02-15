Приштина, , 14:49 — REGNUM На внеочередных парламентских выборах, прошедших 14 февраля в сепаратистском Косово, победило движение «Самоопределение» экс-премьера Альбина Курти. По результатам подсчета 97% голосов, за «Самоопределение» проголосовало 48,17% избирателей.

«Демократическая партия Косово» Хашима Тачи получила 17,32% голосов, «Демократический союз Косово» Исы Мустафы — 13,18%, «Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная — 7,40%, «Сербский список» — 5,27%, а «Социал-демократическая инициатива» (NISMA) Фатмира Лимая — 2,59% голосов.

По данным ЦИК Косово, явка на выборах составила 45,56%.

Партия «Сербский список» на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами, освоила абсолютное большинство голосов — в Северной Митровице 99,14%. Лидер партии Горан Ракич заявил, что «Сербский список» получит всех десять мест в парламенте, которые по конституции сепаратистского Косово принадлежат представителям сербов, передает телеканал Н1.

Напомним, что ранее правительство Авдуллаха Хоти ушло в отставку после того, как конституционный суд постановил, что в процедуре выбора правительства были допущены нарушения. В сепаратистском Косово были назначены внеочередные выборы на 14 февраля.