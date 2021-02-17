Тегеран, , 08:20 — REGNUM 16 февраля Организация гражданской авиации Ирана (CAO) продлила запрет на полеты в Великобританию и из нее до 10 марта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Аболгасем Джалали, заместитель главы CAO, рассказал журналисту Mehr, что полеты в Великобританию и из нее будут приостановлены, поскольку новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 все еще распространяется в этой стране.

Он подчеркнул, что смежные рейсы через другие страны, в частности европейские, были также приостановлены для предотвращения угрозы, которую представляет новый штамм смертельного вируса.

Запрет на полеты был первоначально введен в действие 22 декабря 2020 года на две недели по просьбе министерства здравоохранения и Национального штаба по борьбе коронавирусом. Отметив, что запрет был продлен уже несколько раз, Джалали заявил, что продление этой меры и снятие ограничений зависит от ситуации с распространением COVID-19 в Великобритании.