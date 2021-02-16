Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Американская военная помощь Саудовской Аравии будет продолжена, но в отношения Вашингтона и Эр-Рияда будут внесены корректировки, сообщила 16 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что президент Штатов Джо Байден «в надлежащее время» проведёт переговоры по телефону с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом.

ИА REGNUM) имеются критически важные потребности в сфере самообороны, и мы продолжим работать с нею в этой области, даже несмотря на то, что ясно сигнализируем о сферах разногласий и обеспокоенности». Псаки «У неё (Саудовской Аравии — прим.) имеются критически важные потребности в сфере самообороны, и мы продолжим работать с нею в этой области, даже несмотря на то, что ясно сигнализируем о сферах разногласий и обеспокоенности».

Представитель Белого дома заявила, что в этом отношении администрация Байдена улучшает ситуацию по сравнению с той, что была «при предыдущей администрации».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Байден заявил, что война в Йемене, где саудиты возглавляют антитеррористическую коалицию, должна быть закончена и что американские военные не станут поддерживать боевые операции союзников.

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