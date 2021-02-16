Вашингтон, 16 февраля 2021, 22:07 — REGNUM Американская военная помощь Саудовской Аравии будет продолжена, но в отношения Вашингтона и Эр-Рияда будут внесены корректировки, сообщила 16 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что президент Штатов Джо Байден «в надлежащее время» проведёт переговоры по телефону с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом.
Представитель Белого дома заявила, что в этом отношении администрация Байдена улучшает ситуацию по сравнению с той, что была «при предыдущей администрации».
Читайте также: Белый дом анонсировал прекращение военной помощи арабской коалиции в Йемене
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Байден заявил, что война в Йемене, где саудиты возглавляют антитеррористическую коалицию, должна быть закончена и что американские военные не станут поддерживать боевые операции союзников.
Читайте ранее в этом сюжете: США решили пока не продавать Саудовской Аравии авиабомбы