Вашингтон, , 21:02 — REGNUM США намерены прекратить силовую помощь так называемой антитеррористической коалиции, действующей в Йемене. Об этом сообщил 4 февраля журналистам советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По словам американского деятеля, президент Штатов Джо Байден чуть позже объявит «о прекращении поддержки США наступательных операций в Йемене».

Напомним, в Йемене действует против хуситов коалиция, сформированная в 2015 году и возглавляемая Саудовской Аравией. Она поддерживает правительственные войска Йемена. Эту коалицию из арабских стран поддерживают и США.

Чуть менее двух лет назад американский Сенат проголосовал за резолюцию, требующую от президента прекратить поддерживать коалицию. Тогдашний американский президент Дональд Трамп наложил на неё вето.

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