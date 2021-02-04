Луганск, , 19:04 — REGNUM Незаконный тайник с боеприпасами в районе населённого пункта Светлодарск (Донецкая область, Украина) был вскрыт в ходе организованной СБУ проверки, сообщил 4 февраля журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В организованном тремя боевиками ВСУ схроне с боеприпасами находилось более тысячи патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, свыше 40 гранат Ф-1, 300 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету (РПГ) и более 500 бронебойно-зажигательных трассирующих пуль.

После обнаружения схрона сотрудники СБУ арестовали троих боевиков 11-го батальона 59-й бригады ВСУ. Их обвиняют в хищении вооружения.

Напомним, накануне, 3 февраля, в Народной милиции ЛНР сообщили, что боевики ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединённых сил (ООС) обменяли украденный дизельный генератор на пять ящиков водки.

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