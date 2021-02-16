Сеул, , 14:32 — REGNUM В марте в Южной Корее могут принять новые правила социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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Известно, что данное заявление политика было обнародовано 15 февраля в ходе совещания с сотрудниками своей администрации.

По словам президента, новые правила будут основаны на самоконтроле и ответственности, а не на всеобщем принуждении.

Глава государства напомнил, что население устало от жёстких ограничений, а многие владельцы малого бизнеса и индивидуальные предприниматели оказались на грани банкротства. А также добавил, что для «устойчивой» борьбы с пандемией правительству необходимо найти такой способ, чтобы данная борьба не лишила людей средств к существованию.