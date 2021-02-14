Минск, , 14:17 — REGNUM Вечером 13 февраля сотрудники ОМОН задержали 67 человек на базе отдыха «Огонёк» в поселке Сокол Смолевичского района недалеко от белорусской столицы. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

13 февраля поздним вечером должен был состоятся концерт белорусских групп «Разбитое сердце пацана», Panska Moc и Ok-Band, но концерт прервали сотрудники правоохранительных органов.

«По данным правозащитников «Весны», всего на концерте были задержаны 67 человек», — говорится в сообщении.

Среди задержанных были как участники концерта, так и зрители. Их доставили в Смолевичское РОВД, в некоторые отделения милиции города Минска, а также в отделение милиции города Жодино.

По неофициальным данным, в отношении задержанных были составлены протоколы. Четыре человека были освобождены из Смолевичского РОВД. Также сообщается, что были отпущены несовершеннолетние.

На данный момент правозащитникам «Весны» известны данные 25 задержанных.

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