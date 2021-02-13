Минск, , 12:55 — REGNUM Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Белоруссии в Минске пресекли подпольное производство предметов с символикой, использующейся на оппозиционных акциях протеста, сообщила 13 февраля пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова на своем telegram-канале.

Продукцию с изображением незарегистрированной символики тайно изготовляли два работника одной из частных типографий. Один из них — 51-летний житель Минска, второй — ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова, который нелегально находился в Белоруссии.

Указанную продукцию мужчины изготовляли после завершения своей основной рабочей смены, без ведома работодателя используя мощности и расходные материалы предприятия, на котором они работали.

«Они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем «левую» продукцию забирали домой и снабжали ей участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно», — отметили в МВД.

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Данную символику мужчины изготовляли в течение не одного месяца, а в результате обысков у них было изъято более сотни единиц подобных материалов, а также — компьютерная техника, записи с бухгалтерскими расчетами, чертежами и размерами, а также — данными покупателей.