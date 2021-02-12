Париж, , 23:23 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 81 448 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 320 пациентов. Об этом в пятницу, 12 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 20 701 новый случай заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,427 млн.

Как сообщалоИА REGNUM, 12 февраля Высшее управление здравоохранения Франции порекомендовало людям, уже переболевшим COVID-19, принимать только одну дозу вакцины от заболевания.

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