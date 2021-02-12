Минск, , 11:52 — REGNUM Бизнесмены Белоруссии должны начать работать на государство, в противном случае им «не будет спуску». Об этом 12 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

«Уважаемые бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии», — сказал он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что он является государственным человеком и будет требовать этого от бизнесменов республики, как авторитарный руководитель.

«Никого не запугиваю, но начинаем работать», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал бизнесменов страны «за зарплаты в конвертах».