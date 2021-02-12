Минск, , 11:37 — REGNUM Александр Лукашенко лично участвовал в чистке минских туалетов. Об этом он заявил 12 февраля, выступая на выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.

Он обрушился с критикой на чиновников за «чванство, неуважение к старикам».

Досталось и бизнесменам, которых Лукашенко призвал не прятать деньги, а платить налоги и заниматься благотворительностью. Кроме того, белорусские предприниматели уходят в оппозицию.

Он заявил: «Выросли у нас эти мордовороты и все «переобулись!».

»Пусть лучше они уедут с теми деньгами, которые наворовали!» — сказал раздражённо Лукашенко.

Белорусские предприниматели, по словам Лукашенко, «бросили на плечи» ему пенсионеров, тогда как должны были помогать государству в условиях распространения COVID-19. При этом он отметил: «На Западе люди умирали домами — по 100, по 200 человек!».

«Мерзавцы вы, понимаете? Так нельзя жить!» — сказал он, критикуя предпринимателей за «зарплаты в конвертах».

Лукашенко сообщил, что президент в Белоруссии «не царь», отметив: «Буду требовать как авторитарный руководитель, как диктатор!».

«И запомните: Белоруссия — не Россия!» — сказал Лукашенко, сравнивая белорусские порядки с российскими, где предприниматели якобы «ползали перед Владимиром Путиным».