Вашингтон, 15 октября 2020, 23:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в провале борьбы с эпидемией коронавируса в Нью-Йорке виноват «некомпетентный» губернатор Эндрю Куомо, 15 октября передает Fox News.
Трамп также отметил, что при Куомо преступность по ряду видов преступлений в Нью-Йорке выросла на 250%, и выразил надежду, что скоро «его политическая карьера будет завершена».
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