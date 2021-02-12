Варшава, , 11:05 — REGNUM Депутат Европейского парламента от польской правящей партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна нести ответственность за проблемы с поставками вакцин от COVID-19 в страны ЕС. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«За провалы в поставках вакцин отвечают не обстоятельства, как в Брюсселе принято считать, а конкретные люди. Как они договаривались с поставщиками, что во многих странах Союза фактически сорваны планы по вакцинации населения? С вакцинами для спасения жизней европейцев обращаются как с цементом, молоком или клубникой: есть поставки — хорошо, нет — ничего страшного», — заявил евродепутат журналистам.

Чарнецкий также напомнил, что медленные темпы поставок препаратов в страны ЕС привели к гораздо более медленным темпам вакцинации населения, чем в США, Великобритании и ряде стран Азии. Так, в Великобритании к настоящему моменту вакцинированы уже 17,7% населения, в США — почти 9,5%, в лидирующих в данном рейтинге рейтинге Объединенных Арабских Эмиратах этот показатель составляет более 41%. Для стран ЕС данный показатель составляет 2,65%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе американский производитель вакцин Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в ЕС. В компании пояснили это модификацией своего завода в Бельгии, где производятся вакцины для Европы.