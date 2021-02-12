Вашингтон, , 01:56 — REGNUM США смогут до конца июля привить вакциной от нового коронавируса 300 млн американцев. Об этом президент США Джо Байден заявил 11 февраля во время выступления в Национальных институтах здравоохранения (NIH).

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По его словам, «сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов» для вакцинации 300 млн американцев к концу июля.

Байден подчеркнул, что может быть это и «не звучит как необходимый нам скорейший прогресс», но при его вступлении в должность президента у США «не было плана борьбы с пандемией».

Напомним, что в США в настоящее время проживает более 328 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена увеличит еженедельную поставку доз вакцины от коронавируса с 10,5 млн до 11 млн и начнёт распространять дозы вакцины через центры местного самоуправления в каждом штате.

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