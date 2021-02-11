Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Лишенная мандата муниципального депутата МО «Финляндский округ» Светлана Уткина подала в суд на губернатора Петербурга Александра Беглова, по чьему требованию она потеряла свои депутатские полномочия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Уткина представляла в своем округе оппозицию единороссам. Ее лишили мандата в декабре 2020 года после того, как Беглов письменно указал на некие «существенные нарушения» в ее декларации о доходах и имуществе, не называя их. Сами муниципалы «Финляндского округа» также не знали, о каких нарушениях речь, но, руководствуясь распоряжением Беглова, отобрали у коллеги мандат.

Уткина утверждает, что к ней предъявили следующие претензии: неуказанный нулевой банковский счет, а также неверно задекларированный годовой доход (разница составила около 700 рублей).

Иск зарегистрирован в Калининском районном суде 10 февраля. Среди административных ответчиков, кроме Беглова, также значатся администрация губернатора Петербурга и муниципальный совет «Финляндского округа». Уткина оспаривает действия органов госвласти и МСУ, пытаясь восстановиться в совете через суд.

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Напомним, в конце 2020 года по Петербургу прокатилась волна лишений мандатов муниципальных депутатов. По требованию губернатора из советов были изгнаны, в частности, «яблочники» Вера Морозова (МО «Малая Охта») и Анна Каруличева («Нарвский округ»), а также Николай Колошинский из «Красного Села».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал происходящее «административным угаром и беспределом», а депутат ЗакСа Михаил Амосов обратил внимание, что в северной столице фактически принялись лишать мандата «за семь чашек кофе».

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