Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев просит городскую прокуратуру проверить работу ее Василеостровского подразделения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Районные прокуроры намерены учинить проверку деклараций депутатов муниципалитета «Гавань», где после выборов 2019 года «Единая Россия» утратила большинство, семь мест из десяти занимают «эсеры», возглавляет совет Нэлли Вавилина, которая в последние полгода сосредоточилась на отслеживании нарушений и проблем в учреждениях здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

Ковалев опасается, что Вавилину попытаются лишить мандата, как это уже произошло из-за якобы найденных ошибок в декларациях оппозиционных депутатов в МО «Малая Охта», «Финляндский округ» и «Нарвский округ».

«Хочу напомнить, что по закону о прокуратуре <…> при осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы», — заявил Алексей Ковалев. Между тем правом инициировать проверку деклараций мундепов обладает губернатор Петербурга. При обнаружении нарушений он может обратиться в суд или муниципалитет, предложив лишить депутата мандата.

«Это что вообще, ради проверки сведений о доходах и расходах неосвобожденных депутатов муниципального образования необходимо проводить прокурорскую проверку? При том, что все декларации были сданы уже в уполномоченные органы исполнительной власти», — возмутился Ковалев.

Он опасается, что прокуратура Василеостровского района преследует некую «личную заинтересованность». Ковалев свидетельствует по итогам заседаний МО «Гавань», что прокуроры якобы «критически настроены» против всего совета, потому что тот не подконтролен районной администрации.

«Не стоит ли это проверить нашей прокуратуре городской? Я направил сегодня в городскую прокуратуру уже заявление о проверке деятельности Василеостровской прокуратуры в отношении этих неправомерных, несоразмерных действий. Я уж не говорю о том, что исполнительная власть ищет все, что только можно, для того чтобы лишить депутатов МО от оппозиции их мест», — сказал Ковалев.

Ранее мандатов по требованию губернатора Александра Беглова действительно были лишены депутаты от «Яблока» в МО «Малая Охта» Вера Морозова, Анна Каруличева из «Нарвского округа» и самовыдвиженка Светлана Уткина из «Финляндского округа». По поводу последней в письме от Беглова говорилось, что у нее в декларации обнаружены «существенные нарушения»: она ошибочно указала компенсацию от МО с учётом налогового вычета, а разница с полной суммой составила 700 рублей.

«Исполнительная власть всеми силами пытается ликвидировать этих людей, чтобы они даже слова не могли сказать на заседании совета. Ради этого все это делается — за 700 рублей человека лишают мандата. Это ясно, что несущественное нарушение. А чтобы применить закон о противодействии коррупции, надо выявить — я цитирую закон — заведомо ложные сведения. Заведомо. Надо доказать, что они заведомо ложные. Кто этим занимается? Никто, конечно. Боюсь, что и Василеостровская прокуратура пойдет таким же путем, найдя 2 рубля у кого-нибудь», — заявил Алексей Ковалев

Его поддержал беспартийный депутат Михаил Амосов. Он заметил, что воспользовался специальным сервисом, дабы наглядно продемонстрировать, чему эквивалентны упомянутые 700 рублей.

«Сообщаю: чашка кофе американо и чашка кофе капучино каждая стоит по 100 рублей. Вот за семь чашек кофе у нас человека лишают депутатских полномочий», — заявил Амосов.

Письма от прокуратуры, где им грозят проверками деклараций, получили также депутаты МО «Морской». Так, депутат Ольга Галкина должна до 3 декабря представить развернутые объяснения «возможных нарушений», среди которых указан некий счет в банке «Санкт-Петербург», которого, по словам Галкиной, у нее нет. Прокуроры объявили о намерении проверить декларации также самовыдвиженца Алексея Касаткина и «яблочницы» Валерии Наумовой из МО «Васильевский», депутатов Полины Калининой, Николая Кораблина из МО №7, а также Леонида Андрухова и Татьяны Муковниковой из МО «Остров Декабристов». Все они тоже должны представить объяснения до 3 декабря, хотя, как уточняет ЗАКС.ру, письма от прокуроров пришли лишь 2 декабря, утверждают депутаты.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский на заседании ЗакСа заявил, что прокуратуре стоит проверить не муниципалов, а губернатора Александра Беглова, который требует лишать мандатов муниципальных депутатов.

Против лишения муниципалов мест в советах также выступили депутаты фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Максим Резник.

«Лишение мандатов оппозиционных муниципальных депутатов за неточности в декларациях о доходах — совершенно отвратительная и абсурдная история. <…> Умных, талантливых людей, которые многое уже сделали и многое еще могут сделать для города и его жителей, лишают полномочий под надуманным предлогом. Полномочий, которыми депутатов наделили жители Петербурга! Беглов инициировал в городе «политическую расправу», — считает Резник.

Добавим, лишенные мандатов муниципалы намерены восстановить свои полномочия по суду.