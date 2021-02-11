Жешув, Польша, , 14:43 — REGNUM 81-летний мэр польского Жешува Тадеуш Ференц 10 февраля объявил о том, что досрочно покидает свой пост по состоянию здоровья (недавно он дважды лежал в больнице из-за COVID-19). Об этом передает Polskie Radio 24.

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Согласно избирательному кодексу Польши, в случае досрочной отставки мэра должны состояться досрочные выборы. Ференц заявил, что в качестве его преемника на данных выборах выступит член партии «Солидарная Польша», заместитель министра юстиции Марцин Вархол.

В оппозиции раскритиковали решение экс-мэра по поводу решения представить своего преемника.

«При демократии политическая карьера заканчивается с момента ухода на пенсию. Ушел с должности, а дальше за неё борются иные люди. А все разговоры Ференца о преемнике сигнализируют о его желании не отдавать свою должность, а просто передать её другим лицам, которые будут продолжать его же политику», — заявила депутат местного парламента от «Левых» Анна-Мария Жуковская.

Дата досрочных выборов на должность мэра Жешува пока неизвестна.