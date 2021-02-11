Минск, , 12:33 — REGNUM Всебелорусское народное собрание (ВНС) не будет решать глобальные проблемы, а только их обозначит. Об этом 11 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своей речи на открытии ВНС в Минске.

«Вы приехали сюда, чтобы решать проблемы. Даже не решать, а начинать решать. Это принципиально. Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем, мы их обозначаем», — сказал он.

Также белорусский президент указал, что участники ВНС поговорят о развитии республики на протяжении следующих пяти лет и, возможно, смогут «заглянуть и за горизонт».

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что делегаты ВНС являются «хозяевами» и Минска, и Белоруссии.

«Меньше смотрите в разного рода (Telegram) каналы, живите своей жизнью. Нас качали до сих пор, качают сейчас, особенно вас, я уже привыкший, будут качать и потом. Как в народе говорят, особо не парьтесь», — добавил он.

При этом белорусский лидер посоветовал всем приехавшим на ВНС жить своим умом и подчеркнул, что все они — законные представители народа республики, ее трудовых коллективов, общественных организаций и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил шестому Всебелорусскому народному собранию подумать о корректировке конституции республики.