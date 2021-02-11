Минск, , 12:16 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил шестому Всебелорусскому народному собранию (ВНС) подумать о корректировке конституции республики. Он заявил об этом 11 февраля в ходе своего выступления на данном собрании, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки Основного закона», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что участникам ВНС «необходимо проанализировать реалии той геополитической ситуации», в каковой на сегодняшний день оказалась страна, и решить, каким образом республика станет «развивать экономические и политические связи с зарубежными странами, исходя из открытости, экспортоориентированности нашей экономики».

«Как совместно с нашими союзниками и партнерами мы будем работать над повышением эффективности интеграционных образований на постсоветском пространстве», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия подверглась «жесточайшей атаке извне», так как постсоветская республика «была трамплином для нападения на Россию».