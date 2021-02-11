Минск, , 12:08 — REGNUM Белоруссия подверглась «жесточайшей атаке извне», так как постсоветская республика «была трамплином для нападения на Россию». Об этом 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» заявил Александр Лукашенко.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Характеризуя события минувшего года и массовые протестные выступления, Лукашенко заявил: «Это была не цветная революция, а мятеж и метод его — блицкриг».

«Нам бояться некого и нечего, стыдиться тоже», — заверил он собранных на ВНС.

Затем он изложил программу прозападной оппозиции, большую часть которой, судя по изложению Лукашенко, представляет откровенная русофобия. В частности, сообщил докладчик, оппозиционеры желают установить запрет российским компаниям на приватизацию, ограничить вещание российских телеканалов, провести тотальный перевод на белорусский язык и реализовать другие задачи ещё более жёсткой волны «белорусизации», чем нынешняя.

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