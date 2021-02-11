Пхеньян, , 09:01 — REGNUM Российский посол в КНДР Александр Мацегора передал поздравления лидеру республики Ким Чен Ыну от дипломатического корпуса с национальным праздником — Днем сияющей звезды, который отмечается в 79-ю годовщину со дня рождения бывшего руководителя республики Ким Чен Ира (1942−2011). Об этом 11 февраля сообщается на странице дипмиссии РФ в соцсети Facebook.

«11 февраля посол А. Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом государства Палестина Исмаилом Хассаном посетили Народный дворец культуры, где передали заместителю заведующего Международным отделом ЦК ТПК Рю Мён Сону корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды (79-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после вручения заведующий Международным отделом ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) пригласил российских дипломатов на беседу, и в ходе нее поблагодарил их за поздравления, а также обещал в кратчайшие сроки передать их адресату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР, генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын в ходе трёхдневного доклада о первоочередных задачах экономического развития страны, зачитанного на проходящем в Пхеньяне пленуме ЦК ТПК, призвал усилить юридический контроль за исполнением народохозяйственного плана.