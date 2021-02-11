Пхеньян, , 07:22 — REGNUM Лидер КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын в ходе трёхдневного доклада о первоочередных задачах экономического развития страны, зачитанного на проходящем в Пхеньяне пленуме ЦК ТПК, призвал усилить юридический контроль за исполнением народохозяйственного плана. Об этом 11 февраля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Руководитель страны напомнил собравшимся о срыве выполнения народохозяйственного плана и призвал все учреждения «усилить правовую борьбу со всеми видами незаконных действий, проявляющихся в хозяйственной работе». В том числе привлекать к юридическому контролю за исполнением плана народную прокуратуру.

Отмечается, что ответственность за провалы в реализации госплана Ким Чен Ын возложил на местные партийные организации ТПК. В связи с этим им были предложены меры по усилению их руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын выступил с докладом о первоочередных задачах экономического развития страны на начавшемся 8 февраля в Пхеньяне втором пленуме ЦК ТПК.

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