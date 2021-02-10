Минск, , 20:59 — REGNUM Часть сведений о сокращении белоруской внешней торговли за прошлый год опубликовал 10 февраля Национальный статистический комитет республики. В сообщении «Об итогах внешней торговли товарами в 2020 году» говорится о сокращении экспорта и импорта, товарооборота в целом.

Согласно официальным данным, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом экспорт товаров в натуральном выражении был снижен на 0,4%, импорт — на 9,5%. При этом средние цены экспорта снизились на 11,5%, импорта — на 8,7%.

«В 2020 году внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 61 659,3 млн. долларов США, в том числе экспорт — 29 040,5 млн. долларов, импорт — 32 618,8 млн. долларов. К уровню 2019 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 85,1%, экспорт — 88,1%, импорт — 82,6%», — сказано в кратком официальном сообщении.

Данные в целом по внешней торговле (с учётом услуг) Белстат не публикует. ВВП Белоруссии за 2020 год, как сообщал ранее статкомитет, сокращён на 0,9% при запланированном Александром Лукашенко росте на 2,8%.

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