Москва, , 13:29 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о свободном доступе к информации о состоянии окружающей среды, то есть к экологической информации, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля. Инициатива была существенно доработана ко второму чтению.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Определяется, что такая экологическая информация является общедоступной информацией, к которой не может быть ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством РФ к государственной тайне. Эти сведения также не будут относиться к коммерческой тайне.

Органы власти всех уровней будут обязаны размещать такую информацию в интернете или с помощью государственных и муниципальных информационных систем. Открытыми станут сведения о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне, объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления, а также о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

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