Москва, , 11:36 — REGNUM В 2021 году Счётная палата (СП) России планирует провести масштабные проверки реализации национальных проектов, как в масштабах всей страны, так и в отдельных регионах. Соответствующая информация содержится в перечне контрольных мероприятий ведомства, размещенном на официальном сайте СП.

Счетная палата РФ (сс) Wonder37

План предусматривает проверку использования трансфертов из федерального бюджета на реализацию в 2019—2020 годах, а также истекший период 2021 года национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно документу, контрольные мероприятия будут проведены в Саратовской, Ивановской, Оренбургской областях, а также в Туве. Совместно с контрольными органами регионов Счётная палата намерена изучить текущие итоги нацпроекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Свердловской и Ярославских областях, Ставрополье и Забайкалье, а также в Башкирии, Якутии и Татарии.

Эффективность мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами будет оценена в городе Севастополь, а также в Московской, Калининградской, Пермской и Челябинских областях. Помимо этого, планируется проверить, как реализуется федеральный проекта «Чистая вода» на территории Адыгеи.

Также аудиторы СП готовят проверки ряда федеральных ведомств. Планируется провести инспекцию работы Минстроя, Минфина, Центробанка и «Дом.РФ» по направлению «ЖКХ и городская среда» и «Ипотека и арендное жилье». Кроме того, аудит по направлению «Международная кооперация и экспорт» должен затронуть Российский экспортный центр, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ВЭБ. В рамках этой работы представители СП РФ дадут оценку эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018—2020 годах для создание единого института развития экспорта.

В рамках контрольных мероприятий по нацпроекту «Экология» Счётная палата проверит не только своевременность финансирование запланированных для его реализации мероприятий, но также эффективность подобных мер, достижение заложенных в нацпроекте целей со стороны Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Минсельхоза и подведомственных им организаций.

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