Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Политический курс незамедлительно должен изменить президент Никарагуа Даниэль Ортега. Об этом говорится в письменном заявлении глава пресс-службы госдепартамента США Неда Прайса, опубликованного на сайте ведомства.

В документе отмечается, что американские власти выражают обеспокоенность из-за репрессий, которые якобы одушевляет никарагуанское правительство. В Вашингтоне считают, что Ортега будто бы ведет республику к диктатуре и изоляции от международного сообщества, а также притесняет гражданское общество и демократию в Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря минфин США внес в свой «черный список» три компании, связанные с Кубой, и трех должностных лиц Никарагуа.

Это замглавы Верховного суда республики Марвин Рамиро Агилар Гарсия, член Национальной ассамблеи страны Вальмаро Антонио Гутьеррес Меркадо и глава отделения полиции в никарагуанском городе Леон Фидель де Хесус Домингес Альварес.

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