Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Три компании, связанные с Кубой, и три должностных лица Никарагуа подпали под американские санкции, сообщили 21 декабря в пресс-службе минфина США.

Так, под санкции подпали три юрлица, «контролируемые кубинскими военнослужащими» и «играющие стратегическую роль в экономике» Кубы. Причём две из этих компаний расположены в Панаме.

Также в чёрный список добавлены три никарагуанских деятеля — Марвин Рамиро Агилар Гарсия (замглавы Верховного суда Никарагуа), Вальмаро Антонио Гутьеррес Меркадо (член Национальной ассамблеи Никарагуа) и Фидель де Хесус Домингес Альварес (возглавляет отделения национальной полиции Никарагуа в Леоне).

Эти трое «провинились» перед США тем, что они «продолжают поддерживать усилия режима [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги». То есть, как отмечает минфин США, работают на «подрыв демократии в Никарагуа».

Напомним, США считают диктаторским правление Ортеги. Санкции Штатов предполагают заморозку активов и запрет на въезд на американскую территорию.

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