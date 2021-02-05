Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 5 февраля, посетил базу петербургского ОМОНа Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он пожелал омоновцам здоровья и выдержки, сообщает пресс-служба Смольного.

Машины ОМОНа Дарья Драй © ИА REGNUM

Посещение базы было приурочено к 33-летию создания ОМОНа, ранее находившегося в составе МВД, а с 2016 года — в составе Росгвардии.

Александр Беглов вместе с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ Павлом Дашковым и начальником ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Михаилом Соболевым возложил цветы к памятнику сотрудникам отряда, погибшим при исполнении служебного долга.

За мужество и героизм, в том числе при выполнении антитеррористических задач на Северном Кавказе, более 600 сотрудников петербургского ОМОНа были награждены государственными орденами и медалями, 14 бойцов — посмертно.

В 2020 году в Петербурге взрывотехники ОМОНа 550 раз выезжали на разминирование и проверяли объекты, вывезли для уничтожения 700 боеприпасов. Кроме того, омоновцы были привлечены к обеспечению эпидемического режима, за что также получили благодарность губернатора.

В частности, бойцы отряда обеспечивали карантинные мероприятия в обсерваторах «Заря» и «Балтиец», а также в аэропорту «Пулково».

«Родители, жёны и дети разделяют с вами все тяготы службы. Здоровья вам и выдержки!» — сказал губернатор при посещении базы ОМОНа.

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Ранее стало известно, что глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 8 февраля также посетит базу петербургского ОМОНа и вручит награды за добросовестное исполнение служебных обязанностей и воинского долга, успешное выполнение задач особой сложности сотрудникам, участвовавшим в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге.