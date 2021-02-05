Москва, , 14:17 — REGNUM После того, как в научном журнале The Lancet были обнародованы результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», Европейское агентство по лекарственным средствам, возможно, сертифицирует данный препарат. Об этом 5 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Как указал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике, он с удовольствием прочел отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet, по поводу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и ее высокой эффективности.

«Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал освободить блогера Алексея Навального.