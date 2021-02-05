Москва, , 14:04 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал освободить блогера Алексея Навального. Он рассказал об этом 5 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального», — сказал Боррель.

Кроме того, он указал, что также призвал российскую сторону к «полному расследованию его отравления».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что требования президента США Джо Байдена освободить блогера Навального — это агрессивная и неконструктивная риторика.