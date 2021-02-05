Москва, , 13:16 — REGNUM Требования президента Соединённых Штатов Джо Байдена освободить блогера Алексея Навального — это агрессивная и неконструктивная риторика, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению», — сказал представитель Кремля, добавив, что «нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас».

Он уточнил, что, несмотря на множество разногласий, у России и США есть база для сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден потребовал от России освободить блогера Навального. Вашингтон обеспокоен также попытками властей РФ «подавить свободу собраний». Американский президент добавил, что скандальный блогер борется с коррупцией в России — вот почему он пострадал от произвола властей.

Читайте также: Байден назвал отличие своего курса в отношении РФ от политики Трампа