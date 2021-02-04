Москва, , 21:38 — REGNUM Продление Москвой и Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также ситуацию с информационной подачей США ситуации с блогером Алексеем Навальным обсудили главы внешнеполитических ведомств РФ и США.

Как сообщили 4 февраля в пресс-службе МИД РФ, российский министр иностранных дел провёл телефонные переговоры с американский госсекретарём Энтони Блинкеном. Глава МИД РФ поздравил коллегу со вступлением в должность.

Помимо продление СНВ-3 на пять лет, которое состоялось незадолго до окончания действия договора, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию с Договором по открытому небу и Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Оба договора обсуждались в связи с тем, что хотя Москва и Вашингтон больше не состоят в них (а РСМД уже не существует), вопрос контроля над вооружениями остаётся актуальным. Также обсуждались война в Сирии и в Ливии, затронули дипломаты и тему Украины.

«В связи с затронутой Блинкеном ситуацией вокруг Навального министр дал подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Лавров при этом обратил внимание Блинкена «на проблемы, касающиеся преследования в США лиц, протестовавших в связи с результатами президентских выборов, и призвал к обеспечению транспарентности соответствующих судебных процедур».

Российская сторона выразила готовность к совместной работе по нормализации всего комплекса двусторонних отношений с США «на основе взаимного уважения и баланса интересов». Дипломаты договорились о поддержании постоянных рабочих контактов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена в общении с Вашингтоном поднять вопрос об информационной кампании, которую ведёт Запада в отношении России, используя в качестве повода фигуру Навального.

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