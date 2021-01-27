Москва, , 12:11 — REGNUM Продление ДСНВ — это безусловная победа президента России Владимира Путина, который еще в конце 2019 года предложил пролонгировать договор без всяких условий во имя мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Подобная инициатива не поддерживалась американским президентом Дональдом Трампом.

По инициативе США состоялся телефонный разговор между президентами Джо Байденем и Владимиром Путиным по вопросу о необходимости пролонгации соглашения на условиях Москвы.

Результатом телефонных договоренностей стало принятие положительного для обоих стран решения о продлении ДСНВ.

В довольно сложных и далеко не однозначных отношениях между США и Россией был сохранен последний механизм сдерживания стратегических наступательных вооружений.

Здравый разум возобладал над военно-политическими амбициями США, и эта тенденция позволяет надеяться на сохранение хрупкого мира у нас на планете», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США договорились продлить договор об СНВ-3 на пять лет без предварительных условий, заявил журналистам 27 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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