Луганск, , 20:56 — REGNUM Четыре десятка противотанковых мин, установленных ВСУ на линии разграничения в ЛНР, не были зафиксированы в формулярах минных полей и не обозначены знаками минной опасности, сообщил 3 февраля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Этот факт был выявлен украинской комиссией, которая проверяет боеготовность в так называемой операции объединённых сил (ООС). Проверка понадобилась Киеву, как отмечает представитель ЛНР, из-за больших небоевых потерь и дезертирств из ВСУ.

Проводя проверку в 80-й бригаде ВСУ, были зафиксированы нарушения дисциплины и «значительные недостатки в вопросах организации продовольственного обеспечения личного состава на переднем крае, качества и условий приготовления пищи».

Владимира) Шворака его военная карьера закончится, а соединение будет с позором выведено из зоны ООС». Филипоненко «Все грубые нарушения будут отправлены командованию ООС и десантно-штурмовых войск. Мы не исключаем, что в ближайшее время для командира 80-й бригады (полковникаего военная карьера закончится, а соединение будет с позором выведено из зоны ООС».

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Напомним, по данным управления Народной милиции ЛНР, с осени прошлого года на минах ВСУ подорвались свыше 20 украинских боевиков и 12 мирных жителей Донбасса.

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