Киев, , 19:26 — REGNUM Проверка готовности воинских частей, воюющих с ДНР и ЛНР, начинается по распоряжению украинского президента Владимира Зеленского, сообщили 3 февраля в его офисе.

В аппарате украинского президента уточнили, что инспектировать войска будут не только представители минобороны, но и чиновники офиса Зеленского, а также Совета национальной безопасности и обороны.

Цель проверки — определить полноту оснащённости войск и «выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января на заседании украинское правительство одобрило проект новой стратегии военной безопасности страны.

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