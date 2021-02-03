Москва, , 13:24 — REGNUM Россия играет важную роль в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке. Об этом вице-премьер, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил 3 февраля в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров на открытии переговоров заявил, что мнение иорданской стороны по вопросам региональной безопасности для России очень ценно. Он предложил затронуть в беседе с ас-Сафади не только двусторонние отношения Москвы и Аммана, но и ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки, урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем, обстановку в Сирии и Ираке и события в зоне Персидского залива.

Глава иорданской дипломатии заявил в свою очередь, что ожидает откровенного и дружеского диалога, в том числе по проблемам в регионе. Он выразил надежду, что это пойдёт на пользу обстановке на Ближнем Востоке.

«В Иордании убеждены, что России принадлежит важная роль в обеспечении стабильности в регионе», — сказал ас-Сафади.

Читайте также: Лавров: США мешают Ирану налаживать диалог с арабскими странами