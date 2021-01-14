Москва, , 15:58 — REGNUM США всеми силами стараются помешать налаживанию отношений Ирана и арабских стран, расположенных в Персидском заливе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 января в ходе пресс-конференции.

Россия, отметил он, заинтересована в установлении нормального диалога между Тегераном и арабскими государствами Персидского залива. Сторонам нужно развивать сотрудничество, договариваться об укреплении доверия, транспарентности в военных делах.

«К сожалению, наши американские коллеги делали до сих пор, по крайней мере нынешняя администрация, всё для того, чтобы данный диалог не состоялся», — подчеркнул Лавров.

Россия предложила разработать концепцию безопасности для Персидского залива, эта инициатива нацелена в том числе на развитие диалога этого региона с Ираном. Главное, чтобы этому процессу не мешали, не подрывали усилия по созданию условий для такого диалога, добавил глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в январе ждут с визитом главу иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.

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