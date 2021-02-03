Москва, , 11:00 — REGNUM Деятельность Китая в Арктике не представляет собой угрозы, поведение страны в данном регионе скорее является хорошим примером. Об этом 3 февраля заявил посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

Как отметил в интервью РИА Новости Корчунов, в последнее время Китай подвергается критике за повышенный интерес к Арктике, и также говорится о якобы имеющих место угрозах со стороны Пекина.

«Вместе с тем стоит заметить, что эта неарктическая страна воздерживается от военной деятельности в арктическом регионе, тем самым содействуя сохранению в регионе низкой напряженности и конструктивной атмосферы для взаимодействия», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что действия властей Китая в арктическом регионе это «хороший пример для других внерегиональных стран».

«В арктической Белой книге Китая выражается заинтересованность в сотрудничестве с арктическими государствами на принципах уважения их суверенитета. Соответственно оснований утверждать о якобы угрозах, связанных с усилением активности Китая в высоких широтах, у нас нет», — подчеркнул Корчунов.

В то же время он указал, что Китай вносит конструктивный вклад в работу Арктического совета, где страна представлена в качестве наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн рассказал, что в августе текущего года начнется движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем через реку Амур.