Биробиджан, , 08:58 — REGNUM В августе текущего года начнется движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем через реку Амур. Об этом 3 февраля рассказал губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.

«Первые вагоны по мосту Нижнеленинское — Тунцзян должны пойти уже в августе этого года», — приводит слова Гольдштейна пресс-служба ЕАО.

Также он отметил, что необходимо достроить технологическую линию, чтобы в августе прошли первые пробные вагоны, а в течение 2022 года завершить всю инфраструктуру, куда будут входить и логистическая, и промышленная части.

«Самая большая ценность этого моста — создание промышленных парков вокруг примостовой территории, локализация продукции на территории Российской Федерации. Тогда мы будем зарабатывать, получать добавленную стоимость. Тогда есть перспектива от этих инвестиций. Полученные средства могут пойти в развитие социальной сферы, спорта», — уточнил губернатор ЕАО.

Кроме того, Гольдштейн подчеркнул, что, по его мнению, реализация данного проекта даст людям чувство защищенности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время государственная корпорация Роскосмос ведет обсуждение со своими коллегами из Китая возможных научных задач исследования Луны и прорабатывает вопросы технической реализации проекта.