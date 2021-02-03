Ташкент, , 10:13 — REGNUM Руководство МИД Узбекистана уволило сотрудника, который домогался до польской журналистки Агнешке Пикулицкой. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

2 февраля пресс-секретарь МИД Узбекистана Авазбек Ходжиметов встретился с журналисткой. Собеседники уточнили обстоятельства с задержкой в аккредитации, а также инцидент, связанный с домогательством сотрудника МИД.

«Иностранной журналистке выражены извинения за произошедшее», — говорится в сообщении. В МИД пообещали завершить аккредитацию Пикулицкой 3 февраля.

Ранее Агнешка Пикулицка написала в Twitter, что один из сотрудников МИД Узбекистана пытался её поцеловать и приглашал встретиться. МИД около полугода рассматривал её заявление на аккредитацию, после чего журналистка получила отказ.

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