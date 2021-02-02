Ташкент, , 15:14 — REGNUM Виновные в инциденте с польской журналисткой Агнешкой Пикулички будут наказаны. Об этом заявила председатель сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, 2 февраля сообщает агентство Kun.uz.

«Случай, произошедший с журналисткой Агнешкой Пикулички абсолютно неприемлем как в Узбекистане, так и в любой другой стране», — сказала Нарбаева. Она добавила, власти Узбекистана придерживаются политики нетерпимости к посягательству на честь и достоинство человека.

Ранее польская журналистка Агнешкой Пикулички пожаловалась на домогательства со стороны сотрудника МИД Узбекистана. Представитель СМИ сказала, что ей также отказали в аккредитации.

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