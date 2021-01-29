Давос, Швейцария, , 14:17 — REGNUM Намерение Японии провести летом текущего года в Токио Олимпийские и Параолимпийские игры подтвердил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга. Он заявил об этом 29 января во время своего выступления на виртуальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

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"Это будет заявлением, что человечество победило коронавирус. Мы привержены плану провести Олимпиаду в безопасной манере», — сказал он.

Также Суга подчеркнул, что власти Японии находятся в тесном взаимодействии с Международным олимпийским комитетом и властями Токио по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января глава оргкомитета ОИ-2021 Ёсиро Мори заявил, что организационный комитет соревнований рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей.