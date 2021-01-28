Токио, , 14:49 — REGNUM Вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей рассматривает организационный комитет соревнований. Об этом 28 января заявил глава оргкомитета Ёсиро Мори на пресс-конференции.

«Мы в принципе не хотим проводить Игры без зрителей. Но если не думать об этом варианте, то не получится осуществить организацию соревнований», — сказал Мори.

По его словам, оргкомитет не получал ни одного возражения от своих партнёров по поводу проведения Олимпиады.

Ранее британская газета Times утверждала, что власти Японии негласно приняли решение об отмене Игр. Позднее правительство Японии опровергло это сообщение.

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