Москва, , 14:14 — REGNUM Следователи МВД задержали «личного окулиста» блогера Алексея Навального Анастасию Васильеву в качестве подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 28 января сообщил её адвокат Дмитрий Джулай.

«Следователи приняли решение задержать ее на 48 часов», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что позже его подзащитной изберут меру пресечения, «вероятно, это будет подписка о невыезде».

Как сообщало ИА REGNUM, Васильева является также председателем «Альянса врачей» (так называемый профсоюз работников здравоохранения, созданный при поддержке блогера). В 2019 году блогеры нашли у Васильевой во владении элитную недвижимостью, стоимость которой может превышать 50 млн рублей.

Также отметим, что Васильева стала широко известна после того, как в интернет попали её интимные фото, присланные на почту Навальному.

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