Москва, , 12:35 — REGNUM Председателя «Альянса врачей» (так называемый профсоюз работников здравоохранения, созданный при поддержке Алексея Навального) Анастасию Васильеву обвинили во владении элитной недвижимостью, стоимость которой может превышать 50 млн рублей. Соответствующие материалы опубликованы проектом «Фонд бабла с коррупцией» в социальных сетях.

По данным авторов проекта, семье Васильевой, которая ранее жаловалась, что, работая в одном из медицинских НИИ, получала 25 тысяч рублей в месяц, принадлежат два земельных участка в товариществе деятелей науки, искусства, литературы «НИЛ» (Истринский район Московской области). Общая площадь двух участков составляет 4 692 кв. м.

Согласно базе данных недвижимости ЦИАН, стоимость одной сотки земли в ДНТ «НИЛ» оценивается в 800 тысяч рублей. Таким образом, делают вывод авторы расследования, примерная рыночная стоимость земли, принадлежащей семье Васильевой, составляет 37,6 млн рублей. Ещё в 15 млн рублей оценивается стоимость домов, расположенных на этих участках.

В апреле 2019 году издание «Ура.ру» обратило внимание на то, что Анастасия Васильева опубликовала объявление о поиске домработницы с зарплатой в 25 тысяч рублей. «Местом работы указывался элитный поселок «НИЛ», построенный в 30-е годы для творческой элиты. В частности, там проживает актер Александр Ширвиндт и его семья», — отмечали журналисты.