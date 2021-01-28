Минск, , 13:46 — REGNUM Некоторые послы стран Евросоюза в Минске осуществляют антигосударственную деятельность, путем размещения с соцсетях информации соответствующего характера. Об этом 28 января заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию или посты конкретной антигосударственной направленности», — сказал он.

«Мы пока не реагируем на эти факты, но мы отслеживаем их и, будьте уверены, мы дадим очень конкретную и жесткую оценку такого рода фактам», — также добавил глава МИД Белоруссии.

При этом Макей уточнил, что, по его мнению, посол любой из стран должен оказывать содействие в вопросах сближения стран и народов, а также в развитии отношений между представляемой им страной и той, в которой он находится.

«Если он этого не понимает, если посол занимает однозначно линию, направленную против властей страны, в которой он находится, значит, это не тот посол и такой посол не должен занимать соответствующую должность», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо законодательство для оперативного упреждения возможных угроз и пресечения действий, которые направлены против государства.