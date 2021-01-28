Минск, , 13:13 — REGNUM Белоруссии необходимо законодательство для оперативного упреждения возможных угроз и пресечения действий, которые направлены против государства. Об этом 28 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства, его слова приводит агентство БелТА.

Отмечается, что белорусский лидер указал, что за последние годы в республике многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

«Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное», — сказал он.

Также Лукашенко рассказал, что по предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами страны в новые кодексы об административной ответственности и в поправки к уголовному законодательству Белоруссии.

«Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства», — уточнил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в международной правозащитной организации Amnesty International заявили что Белоруссия согласно международному праву обязана защищать права человека — всех, кто находится на её территории, включая обеспечение абсолютного запрета пыток, а также расследования и наказания виновных.